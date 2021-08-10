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Бывший премьер назвал истинную причину обнуления сроков Путина

23:24, 09 августа 2021
Бывший премьер назвал истинную причину обнуления сроков Путина Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Бывший премьер-министр и глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин рассказал, для чего на самом деле нужно обнуление президентских сроков. Это необходимо для того, чтобы в стране не началась революция, заявил политик в интервью KP.RU.

Степашин отметил, что помнит, когда Владимир Путин засомневался, пойдёт ли он на президентские выборы вновь. Свои сомнения глава государства высказал на заседании Госдумы.

Путин абсолютно прав. В России глава государства хромой уткой быть не может. Иначе будет февраль 1917 года. Или август 1991 года. Один в один, — уверен политик.

И если бы в прошлом году в Конституции не было закреплено обнуление президентских сроков, то уже в этом нашлось бы огромное количество желающих править страной.

Забегали бы по углам, — сыронизировал бывший премьер.

Степашин обратил внимание, что премьером Путин уже никогда не станет, даже если откажется идти на президентские выборы. С этой должностью хорошо справляется Михаил Мишустин.

Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, дающий право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Закон был рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 23 декабря прошлого года.

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