Бывший премьер назвал истинную причину обнуления сроков Путина

Бывший премьер-министр и глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин рассказал, для чего на самом деле нужно обнуление президентских сроков. Это необходимо для того, чтобы в стране не началась революция, заявил политик в интервью KP.RU.
Степашин
Путин абсолютно прав. В России глава государства хромой уткой быть не может. Иначе будет февраль 1917 года. Или август 1991 года. Один в один, — уверен политик.
И если бы в прошлом году в Конституции не было закреплено обнуление президентских сроков, то уже в этом нашлось бы огромное количество желающих править страной.
Забегали бы по углам, — сыронизировал бывший премьер.
Степашин обратил внимание, что премьером Путин уже никогда не станет, даже если откажется идти на президентские выборы. С этой должностью хорошо справляется Михаил Мишустин.
Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, дающий право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Закон был рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 23 декабря прошлого года.