Бывший посол США заявил о «громадной» устойчивости России к санкциям

https://static.news.ru/photo/fd055f4c-3917-11eb-baef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Санкции США против России в общем смысле не работают, так как у страны есть устойчивость к ним и большой запас ресурсов, заявил бывший американский посол в Москве и Томас Пикеринг.

По его словам, администрация Джо Байдена, вероятно, возьмёт курс на усиление санкционного давления на Россию с целью добиться большей эффективности антироссийских мер. Одним из вариантов, по мнению Пикеринга, может стать консолидация союзников США с целью усилить санкции и добиться решения тех «проблем», из-за которых санкции изначально и вводились.

Пикеринг считает, что если курс Байдена понятен, то его эффективность в отношении России вовсе не гарантирована, передает ТАСС.

Позвольте мне начать с быстрого вывода — в целом санкции в случае с Россией не работают. Это огромная страна. Громадная стрессоустойчивость. Множество ресурсов, — сказал отставной дипломат.

Несмотря на это, он оценил экономику России как «слабую», что, впрочем, не стало фактором успеха для американских санкций и не упростило задачу для США.

Как сообщал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что при распространении пандемии ущерб от односторонних санкций соизмерим с ущербом от чрезвычайного бедствия.

Напомним, в согласованный 4 декабря палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете вошли новые, расширенные санкции против газопровода «Северный поток — 2».