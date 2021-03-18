Бывший посол США предложил России ужаться до размеров 18-го века

https://static.news.ru/photo/03d7ba66-8898-11eb-9732-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, попавший под российские санкции в 2016 году, предложил стране ужаться до размеров, актуальных для 18-го столетия. Соответствующие высказывания дипломат допустил на своей официальной странице в социальной сети.

Спор начался со слов бывшего посла в Крыму. Он назвал полуостров частью Украины. На что один из пользователей Сети из РФ в комментариях заметил, что Крым стал русским в 1783 году. И с тех пор там живут русские люди. Кроме того, комментатор уточнил, по каким же учебника истории учился Майкфол.

Если мы вернёмся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска? — написал в ответ на это дипломат в Twitter.

Крым и Севастополь снова вошли в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума. Украина и большинство стран Запада не признали результаты референдума. Празднование годовщины со дня воссоединения прошло 18 марта.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Владимир Путин принял участие в праздничном шоу, которое посвящено воссоединению Крымского полуострова с Россией в московских «Лужниках». Глава государства вышел на сцену стадиона и обратился к гостям на трибунах.

Путин был одет в зелёную куртку с капюшоном и белую водолазку. Президент поприветствовал трибуны и поздравил россиян с Днём воссоединения Крыма.