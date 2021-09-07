Бывший посол США Макфол высказался о политике в РФ после Путина

«Что-то фундаментально новое» появится во власти в России после эпохи правления Владимира Путина. Такое мнение в ходе виртуального мероприятия, посвящённого отношениям Вашингтона, Москвы и Пекина, высказал экс-посол США в РФ Майкл Макфол, сообщает РИА Новости.

Я не знаю будущего. Но что является более радикальным прогнозом? То, что через 20 лет правления Путина в основном будет действовать та же политическая система или то, что спустя 20 лет правления Путина её заменит что-то фундаментально новое? Я думаю, что первый прогноз — это радикальный прогноз. Второй я считаю более ожидаемым, — отметил дипломат.

Он добавил, что хорошо знает историю СССР, в которой, по его мнению, после долгого правления одного лидера наступала реакция.

После Сталина было антисталинское движение при Хрущёве. После 20 лет Брежнева был Михаил Горбачёв. Это была реакция на 20 лет стагнации при Леониде Брежневе. И Путин, конечно, — реакция на ельцинизм, — подчеркнул Макфол.

Ранее стало известно, что Майкл Макфол написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter несколько постов на русском языке. В одном из них он заявил, что любит Россию. Дипломат также отметил, что не поддерживает лидера РФ Владимира Путина.