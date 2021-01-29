Бывший помощник Ельцина рассказал о президентской ухе

https://static.news.ru/photo/d6213204-62a5-11eb-aa6a-fa163e074e61_660.jpg Борис Ельцин Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Бывший помощник Ельцина Сергей Ястржембский вспомнил, как любил отдыхать первый российский президент. В частности, Борис Ельцин увлекался рыбалкой, а после с удовольствием готовил «уху с дымком».

Были интересные эпизоды, связанные с отдыхом. Когда он кашеварил после рыбалки, делал уху с поленом: полено вынимали из костра и опускали в уху, и уха приобретала дымок от полена, есть такой рецепт, — рассказал документалист РИА Новости.

Ястржембский отметил, что у первого президента был соревновательный дух. Ельцин терпеть не мог проигрывать независимо от того, чем занимается. И эта особенность, по мнению бывшего помощника, делает Ельцина «интересной личностью».

Я по-прежнему считаю, что Борис Николаевич был фигурой абсолютно исторического масштаба, и что именно эта фигура в тот период была необходима России, — заявил Ястржембский.

Борис Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. Он умер 23 апреля 2007 года от остановки сердца. В честь Ельцина в Екатеринбурге был построен мемориальный Ельцин Центр. 1 февраля там пройдут мероприятия, посвящённые 90-летию первого президента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-глава администрации президента и зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев считает, что ему нужно было предложить главе государства открыть засекреченные архивы СССР. В этом случае, считает он, открылась бы вся правда о стукачах и палачах.