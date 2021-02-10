Бывший помощник Ельцина объяснил, почему тот выбрал Путина своим преемником

https://static.news.ru/photo/1c5daa54-6b98-11eb-ac8d-96000091f725_660.jpg Борис Ельцин и Владимир Путин Фото: Сергей Величкин/РИА Новости

Борис Ельцин имел веские причины на то, чтобы выбрать своим преемником Владимира Путина. Как объяснил в эфире YouTube-канала «Школа гражданского просвещения» бывший помощник первого президента России Георгий Сатаров, главе государства был нужен человек, способный «сохранить достигнутое».

По словам Сатарова, дефолт 1998 года стал для Ельцина шоком. И если до этого он рассматривал в качестве своего преемника Бориса Немцова и ряд других политиков, то после дефолта президенту необходимо было передать власть в руки человеку, который смог бы сохранить то, к чему страна пришла к моменту кризиса. Приняв такое решение, Ельцин стал искать варианты среди сотрудников силовых ведомств, и одним из кандидатов оказался Путин, на тот момент являвшийся директором ФСБ.

Однако позже, уже после своей отставки, Ельцин в кулуарах критически высказывался о деятельности Путина. Так, он упрекал его в стремлении к популярности.

Я никогда не боялся жертвовать своей популярностью ради непопулярных решений, а этот боится. Слабый, — привёл Сатаров характеристику Путина, данную Ельциным.

Экс-помощник первого президента признал, что в последние годы жизни Ельцина не обсуждал с ним Путина. По словам Сатарова, он понимал, что любой вопрос Ельцину о его преемнике звучал бы обвинительно, а ответ был бы очевиден: экс-глава государства признался бы, что ошибся с преемником.

Борису Ельцину 1 февраля исполнилось бы 90 лет. В день его юбилея Владимир Путин возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище. Память Ельцина также пришли почтить зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, экс-глава управления делами президента в 1993–2000 годах Павел Бородин, журналист Николай Сванидзе, а также глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, работавший в правительстве во время президентства Ельцина, писал NEWS.ru.