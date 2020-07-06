Бывший муж Поклонской решил баллотироваться в губернаторы Севастополя

https://static.news.ru/photo/a0de81ce-bf7f-11ea-aaf0-fa163e074e61_660.jpg Иван Соловьёв Фото: Иван Соловьев/facebook.com

Экс-руководитель аппарата омбудсмена России Иван Соловьёв, женатый ранее на депутате Госдумы Наталье Поклонской, собрался участвовать в досрочных выборах губернатора Севастополя.

Я сейчас уже в Крыму и буду готовить документы для подачи в избирком для прохождения муниципального фильтра, — заявил РИА Новости Соловьёв.

На своей странице в Facebook он написал, что хорошо знаком с проблемами Севастополя, так как с 2014 года часто посещает город.

Выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября. Партия «Единая Россия» поддержит девятерых кандидатов на эту должность, в том числе врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. По словам Соловьёва, его кандидатуру выдвинула партия «Народ против коррупции».

Эта малозаметная партия существует уже несколько лет. В этом году она решила включиться в губернаторскую предвыборную кампанию в нескольких регионах. В частности, она выдвинула своих кандидатов также в Свердловской области и Карелии. 5 июня партию возглавил двоюродный племянник Владимира Путина. Роман Путин — бывший сотрудник ФСБ и советник губернатор Новосибирской области на общественных началах, сейчас он является предпринимателем. В политическое объединение «Народ против коррупции» он вступил 21 июня.

Наталья Поклонская вышла замуж за Ивана Соловьёва в августе 2018 года. Свадьба состоялась в Крыму втайне от публики. На празднике присутствовали только родные, друзья и коллеги. Когда о бракосочетании узнали журналисты, депутат отметила, что руководитель аппарата омбудсмена покорил её очаровательной улыбкой. Год спустя пара рассталась. По словам Соловьёва, произошло это потому, что супруги не сошлись характерами, писал NEWS.ru.