https://static.news.ru/photo/81cbd94a-37c0-11ea-a911-fa163e074e61_660.jpg Сергей Калашников Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Бывший министр труда и социального развития РФ, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал для NEWS.ru предложение президента России Владимира Путина назначить главу ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Сенатор отметил, что кандидатура Мишустина его удивила. Он считает, что для решения стоящих перед новым правительством задач требуются более масштабные фигуры. Калашников признал, что достигнутые за 10 лет руководства Федеральной налоговой службой её главой результаты «очень положительные», однако добавил, что для Мишустина сбор налогов «стал абсолютным приоритетом в ущерб экономической целесообразности».

От промышленников известно, что поведение налоговой при Мишустине часто сводилось к тому, чтобы не сохранить предприятие, дать ему возможность выплачивать налоги, продолжать работать. Для его службы стало некой самоцелью — «плати и всё, а дальше как будешь ты работать — нас не интересует». Возможно, конечно, что он просто честно так выполняет свою работу. Но ведь для премьера простое выполнение задач — это мало, — поделился мнением бывший министр труда.

Калашников, однако, ещё раз заострил внимание на том, что Мишустин показал себя как эффективный организатор и при нём налоговые службы стали «настоящими цепными собаками».

Главное всё же, что можно сказать, что ФНС при нём выросла. <...> Мишустин может быть председателем правительства, но не правительства прорыва, как можно было бы ждать по сегодняшнему посланию. Лично я не представляю фигуру Мишустина в сложной экономической ситуации, — резюмировал сенатор.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента проведёт заседание по этому вопросу 16 января.