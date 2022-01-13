Бывший британский посол в России заявил о неэффективности санкций США

Введение новых санкций против России не сдерживает её, а делает «ещё упрямее», заявил телеканалу CNBC бывший посол Великобритании в РФ Энтони Брентон. По словам дипломата, в ответ на это западные страны также продолжают упорствовать в отказе от каких-либо компромиссов, хотя в целом Россия и США надеются избежать военного столкновения.

Мы стали ещё немного ближе к тому, чтобы столкнуться с очень, очень опасным противостоянием, — подчеркнул он.

Подобного мнения придерживается и руководитель политологического центра Университета Джорджтауна Анджела Стент. По её словам, угроза санкций до сих пор не заставила Россию отступить, и опасность вторжения на Украину существует, несмотря на заявления США о новых более серьёзных санкциях.

Ранее стало известно, что группа из 25 сенаторов США от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях в отношении России. Ограничения могут затронуть государственный долг РФ, банковский сектор и некоторых чиновников. Среди физических лиц под рестрикции могут попасть президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, а также глава Минобороны Сергей Шойгу.

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что введение персональных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина может привести к полному разрыву отношений с США и последствия такого шага со стороны Вашингтона будут «крайне деструктивными». Пушков допустил, что таким образом США могут подтолкнуть Украину к началу агрессии в Донбассе.