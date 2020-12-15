Бывшие президенты РФ смогут пожизненно становиться сенаторами

https://static.news.ru/photo/30310104-3f7c-11eb-a72c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшие президенты РФ смогут после прекращения полномочий главы государства входить в состав Совета Федерации и пожизненно занимать в нём пост сенатора. Соответствующее изменение предусматривает закон об обновлённом порядке формирования Совфеда, который на заседании в среду был одобрен верхней палатой.

Согласно закону, лица, прекратившие занимать пост президента страны, могут войти в состав Совета Федерации на основании заявления. Такой порядок формирования палаты приводится в соответствие с конституционными изменениями.

Также закон предусматривает вхождение в состав Совфеда не более 30 представителей, которых назначает президент, из них не более семи могут быть назначены пожизненно. Срок полномочий остальных представителей РФ будет исчисляться шестью годами.

Назначение сенаторов является правом президента, однако он может им пользоваться по своему усмотрению и в любое время. В законе отмечается, что на пост пожизненных сенаторов могут быть выдвинуты граждане, которые имеют выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Порядок вступления экс-президента в должность сенатора прописан особо. Бывший глава государства приобретает статус сенатора уже с момента подачи в Совет Федерации соответствующего заявления, к которому прилагаются необходимые документы. При этом данный порядок касается и президента, чьи полномочия были прекращены до принятия закона.

Важно отметить, что сенаторами не могут становиться лица, у которых были судимости за преступления средней тяжести. Это заметное изменение в редакции закона, которая ранее предусматривала лишь тяжкие или особо тяжкие преступления. Кроме того, после погашения судимости должен пройти определённый срок, прежде чем лицо сможет претендовать на пост сенатора. В случае особо тяжких преступлений срок составляет 15 лет, тяжких — 10 лет, средней тяжести — пять лет.

Ранее NEWS.ru писал, что закон о расширении гарантий бывшему президенту РФ и членам его семьи одобрен профильным комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству. Закон предполагает, что лицо, покинувшее президентский пост, не может быть привлечено к уголовной или административной ответственности, задержано, арестовано, подвергнуто обыску, допросу или личному досмотру.