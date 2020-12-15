Бывшая помощница Трампа дала Байдену совет по отношениям с Россией

https://static.news.ru/photo/2ac06fd8-3f64-11eb-a7d3-fa163e074e61_660.jpg Фиона Хилл Фото: Douglas Christian/Global Look Press

Экс-помощница президента Дональда Трампа, бывший директор Белого дома по Европе и России Фиона Хилл дала избранному главе США совет по отношениям с РФ.

По её словам, новому американскому лидеру необходимо не допускать ошибок Барака Обамы.

Обама относился к России очень пренебрежительно, называл её региональной державой. Они (администрация Обамы. — прим. NEWS.ru) не хотели думать о России слишком много, — пояснила она.

Хилл подчеркнула, что после президентства Обамы «мир полностью изменился», и поэтому новому главе и его администрации «придётся думать иначе», передаёт NYT.

Как писал NEWS.ru, председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил президентские выборы в США с театром, однако последний спектакль, по его словам, «не смогли завершить хорошим финалом».

Ранее Дональд Трамп объяснил в Twitter, почему проиграл президентские выборы.

Кандидат от демократов получил более 270 голосов выборщиков (306), необходимых для избрания президентом США. Это произошло после того, как ему были отданы все 55 голосов выборщиков от Калифорнии. Теперь итоги работы коллегии должны быть утверждены Конгрессом США. Его заседание пройдёт 6 января 2021 года.