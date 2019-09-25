Проект федерального бюджета на 2020 год напрямую запрещает правительству страны действия, которые приводят к росту числа чиновников.
За этот год не должна вырасти численность госслужащих федеральных ведомств, сотрудников органов исполнительной власти и работников казённых учреждений, следует из документа, опубликованного на федеральном
Исключение составляют представители учреждений, созданных для поддержки Крыма и Севастополя.
Ранее News.ru писал, что расходы на обеспечение деятельности президента РФ Владимира Путина составят в 2020–2022 годах 42,7 млрд рублей.