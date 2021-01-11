Бёрнсу предрекли прагматичный подход в отношении РФ на посту главы ЦРУ

https://static.news.ru/photo/7565ccb0-5420-11eb-87e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biden Transition Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уильям Бёрнс — один из самых квалифицированных дипломатов. Не являясь идеологическим русофобом, на посту руководителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ) он, скорее всего, займёт прагматичную позицию в отношении РФ, несмотря на негативные комментарии в адрес Кремля в последние годы, рассказал журналистам директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По словам эксперта, он «довольно хорошо» знает Бёрнса, «тесно» общался с ним в середине 2000-х, когда американец возглавлял посольство Белого дома в РФ.

Но если говорить о профессиональных дипломатах, то, конечно, Билл Бёрнс среди них выделялся. У меня до сих пор остались самые хорошие воспоминания о нём, о его дипломатическом стиле, о его публичной деятельности в качестве посла. Очень грамотно, аккуратно, очень продуманно он себя здесь вёл. <...> Это человек, который, я думаю, будет занимать прагматическую позицию в отношении не только России, но и в целом американской внешней политики, — цитирует аналитика РИА Новости.

По мнению Кортунова, Бёрнс занял в последние годы более жёсткую позицию по отношению к Москве в надежде получить определённое влияние среди демократов в США. Избранный президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подтвердил, что намерен назначить на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) бывшего посла США в РФ Уильяма Бёрнса.

Бёрнс работал послом Вашингтона в России в период с 2005 по 2008 год. В 2014 году он завершил 33-летнюю карьеру в дипломатическом корпусе, в настоящее время руководит Фондом Карнеги. 11 января на сайте переходной команды Байдена появилось сообщение о выдвижении Бёрнса на пост главы ЦРУ.

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя выдвижение Бёрнса, предположил, что Вашингтон продолжит политику сдерживания и противостояния в отношениях с Россией, передавал NEWS.ru. Парламентарий напомнил, что Байден в предвыборных выступлениях открыто называл РФ врагом США.