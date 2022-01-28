Бутина заявила в ПАСЕ о возрождении нацизма в Европе

Депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия») выступила в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), где заявила, что преследование людей за национальность снова стало реальностью в Европе. По её словам, «политические приговоры в отношении россиян становятся правилом».

Тяжело осознавать, что 76 лет спустя после победы над фашизмом в мире продолжают преследовать людей по национальному признаку. Пользуясь трибуной ПАСЕ, я наконец могу сказать всему миру: преследование людей за национальность — снова наша реальность, — сказала она.

По мнению Бутиной, сама она во время заключения в Соединённых Штатах была политической заключённой и жертвой русофобии. По её словам, это далеко не единственный случай подобного преследования.

Депутат привела в пример вынесенный в Литве приговор россиянину Константину Никулину, который отбывает пожизненный срок за участие в расстреле восьми человек на литовско-белорусском КПП «Мядининкай» в 1991 году. Бутина заявила, что он был осуждён без доказательств, только на предположении о его участии в нападении, потому что «нужно было обвинить русских».

Другой пример, о котором сказала политик — житель Калининградской области Юрий Мель, которого в Литве осудили на 12 лет тюремного заключения по делу о штурме советскими войсками здания телецентра в Вильнюсе в 1991 году. В результате того нападения погибли 15 человек. Бутина отметила, что суд идёт по закону с обратной силой, что запрещено нормами европейского права, а обвиняемый провёл семь лет в тюрьме до вынесения приговора.

Таких примеров десятки в разных странах Европы. В нашей с вами Европе? Серьёзно? Будем честны: этих людей посадили не за уголовное преступление, а за национальность и гражданство, как это было в 30–40-х годах прошлого века. И в каком направлении мы движемся? — добавила она.

Зимняя сессия ассамблеи началась в Страсбурге в понедельник, 24 января, и продлится до 28 января. 26 января было рассмотрен вопрос о ратификации российской делегации в ПАСЕ. В результате представители РФ сохранили свои позиции, в поддержку этого выступили 97 депутатов, против — 41, в том числе представители Великобритании, Литвы, Латвии, Украины и Франции.