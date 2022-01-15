Бутина прокомментировала заявление Нуланд о 18 сценариях США по Украине

Мария Бутина, член ГД по международным делам, прокомментировала заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о подготовке Штатами 18 сценариев в случае «нападения России на Украину». По её словам, всё происходящее вызывает у неё «ощущение бреда», сообщает РЕН ТВ.

То, что сейчас происходит со стороны Штатов, вызывает у меня ощущение какого-то бреда. Потому что они сами придумывают сценарии, в которых мы не участвуем, и сами из них делают выводы. Да ещё и собираются нас, согласно тем сценариям, к которым мы не имеем отношения, наказывать. Большего абсурда в международных отношениях, чем за сегодняшний период, я просто никогда не видела, — сказала Бутина.

Позицию, которой придерживаются Штаты, политик назвала принципом мегафонной дипломатии, которая, по её мнению, не имеет отношения к самому искусству дипломатии, переговорам и взаимодействию между странами. Всё происходящее Бутина оценила как «игру на пиар».

Русские долго запрягают, но зато быстро едут. Нам это скоро надоест. И этого, пожалуй, стоило бы опасаться нашим «заклятым» друзьям. Нужно ли России вести себя таким же образом, я считаю, что нет. Это было бы недостойное поведение с нашей стороны. Позиции российской власти сегодня на международной арене выдержанные, спокойные. А со стороны западных крикунов мы видим только сплошные истерики. Им, видимо, противопоставить больше нечего, — отметила Бутина.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил в Telegram-канале, что США следует придумать хотя бы один сценарий для улучшения отношений с Россией вместо того, чтобы тратить деньги налогоплательщиков на свои фобии.

Нуланд заявила, что США разработали 18 сценариев на случай российского вторжения на Украину. Их содержание она раскрывать не стала, но подчеркнула, что Вашингтон и его союзники готовы причинить России «острую боль», если она проявит агрессию в отношении соседнего государства.