Бутина объяснила значение слов Макрона о братстве русских и украинцев

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что русский и украинский народы — братские — отражает настроение граждан республики, симпатизирующих России и не желающих вмешиваться в отношения Москвы и Киева, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Мария Бутина. Парламентарий отметила, что во Франции сейчас идёт выборная компания, и поэтому Макрон занимают позицию, которая «нравится людям». Спикер добавила, что У Парижа «в любом случае есть самостоятельная позиция», в отличие от Германии.

Политика Германии очень расстраивает, учитывая приостановку [сертификации] газопровода «Северный поток — 2», они показали полную зависимость от США, что в будущем, кстати говоря, им серьёзно выйдет боком. Франция дальновиднее, они в принципе вели самостоятельную политику. Если мы посмотрим на страницы истории, они часто были союзникам Российской империи. Я думаю, что это дальновидный подход, надеюсь, что рациональное взыграет. И не нужно забывать — идёт выборная компания, поэтому, конечно, такая позиция Макрона — это позиция, которая нравится людям, значит люди симпатизируют России, и не хотят вмешиваться в российско-украинские взаимоотношения, — подчеркнула Бутина.

Накануне Макрон отказался называть геноцидом действия России на Украине. Он отдельно отметил в эфире France 2, что украинцы и русские являются братскими народами. Глава США Джо Байден ранее заявил, что происходящее на Украине кажется ему геноцидом. Также он подчеркнул, что нужно «дать возможность юристам решать на международном уровне, соответствует ли это данному термину». В середине февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что считает события в Донбассе геноцидом со стороны Киева.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что кризисная ситуация на Украине возникла из-за геноцида русскоязычного населения в Донбассе, а не из-за территориальных вопросов. Он отметил, что Россия встала на защиту российских граждан и соотечественников.