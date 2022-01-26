Бутина назвала победой сохранение российской делегации в ПАСЕ

Депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия») считает, что ратификация российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — это победа России. Она заявила NEWS.ru, что позицию Москвы поддержало «достаточное количество коллег», чтобы представители РФ в полной мере сохранили полномочия в рамках ПАСЕ.

Европа — не равно Америка. Нужно понимать, что у Европы есть не только самостоятельная роль в мире, которую нужно использовать, но и у разных стран разные взгляды, в том числе на Россию, — подчеркнула она.

Политик назвала сохранение российской делегации в ассамблее плюсом. Она привела в пример работу депутата Госдумы Светланы Журовой («Единая Россия»), которая смогла «продвинуть» в ПАСЕ поправку о признании национальных вакцин против коронавируса при участии спортсменов в соревнованиях.

Это очень важный момент, казалось бы маленький, но на самом деле очень значимый, потому что спортсмены, вакцинированные «Спутником V», таким образом будут рекомендованы к участию в соревнованиях ПАСЕ, — добавила она.

Зимняя сессия ассамблеи началась в Страсбурге в понедельник, 24 января, и продлится до 28 января. Ассамблея решила ратифицировать права российской делегации. В поддержку документа выступили 97 депутатов, против — 41, в том числе представители Великобритании, Литвы, Латвии, Украины и Франции.