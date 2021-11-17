МИД ФРГ: указ Путина по Донбассу противоречит Минским соглашениям

Решение российских властей о поддержке населения Донбасса не соответствует минским договорённостям, а также способствует дальнейшему расколу территории. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передаёт РИА Новости. 15 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашённым ДНР и ЛНР. Документ допускает товары из республик к госзакупкам наравне с российскими.

Указ, подписанный 15 ноября, в соответствии с которым облегчается ввоз товаров из контролируемых сепаратистами областей в Россию и эти товары приравниваются в госзакупках к российским, прямо противоречит духу и букве минских договорённостей и способствует дальнейшему расколу Донбасса, — сказал Бургер.

Согласно указу Путина, правительству РФ поручено принять ряд мер по смягчению условий допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР, в частности, уравнять их с российскими в госзакупках. Также «на период до политического урегулирования ситуации» в самопровозглашённых республиках отменяются ограничения на количество экспортируемых и импортируемых товаров между Россией и данными территориями.

О том, что документ противоречит минским договорённостям, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, целью указа является дальнейшая экономическая интеграция ДНР и ЛНР с Россией. Он призвал германское и французское внешнеполитические ведомства осудить документ.