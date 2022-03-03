«Бумерангом ударят»: Захарова о санкциях Запада

Антироссийские санкции западных стран не имеют под собой никакой правовой почвы и не связаны с текущей ситуацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». Она отметила, что незаконные и аморальные меры воздействия Запада ударят по нему бумерангом.

Они должны отдавать себе отчёт, что те меры воздействия, которые они сейчас применили к нашей стране, не только незаконны, не только аморальны, не только в принципе не отвечают тем высоким целям, которые много лет провозглашал западный мир, но они абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам, — заявила она.

Ранее Захарова заявила, что ни у президента России Владимира Путина, ни у министра иностранных дел Сергея Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Так она прокомментировала введение санкций против первых лиц страны.

Рестрикции в отношении Путина и Лаврова 25 февраля ввели ЕС и Великобритания. Ограничения касаются заморозки активов, но при этом не затрагивают поездки официальных лиц.

Вслед за Евросоюзом и Британией о решении ввести санкции против Путина и Лаврова заявили в США. Своё решение Запад мотивировал тем, что РФ проводит военную спецоперацию на Украине.