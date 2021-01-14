Будут возрастные ограничения: в ЛДПР рассказали о «партийной» игре

https://static.news.ru/photo/5c4cc21c-566c-11eb-aa14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская компьютерная игра, созданная блогером и членом партии ЛДПР Ильёй Мэддисоном, будет иметь возрастное ограничение. Об этом News.ru рассказал зампред фракции в Госдуме Василий Власов.

Это шуточная версия, придумка. Там будет возрастной цензор, в любой игре есть ограничения для людей. Более того, я не согласен с тезисом о том, что игры пропагандируют насилие, особенно у людей старшего возраста. Если вы проанализируете причины расстрелов в школах, в США и России, то причины были иного характера, — уверен Власов.

Также депутат сообщил, что в игре отсутствует персонаж Владимира Жириновского и за инициативу по выпуску шутера он ругаться не будет.

«Это же художественный вымысел, кто-то частушки пишет, кто-то сериалы снимает типа „Карточного домика“, и никто не журит никого за это. Это один из элементов пиара. На Украине, как мы помним, Зеленскому помогла роль в сериале „Слуга народа“. Здесь аналогичная ситуация, учитывая, что выборы с каждым годом всё больше будут переходить в плоскость Сети», — заявил зампред.

В свою очередь политтехнолог Пётр Быстров в беседе с нашей редакцией сообщил, что для младшей возрастной аудитории выпуск данной игры — неплохой ход, но только в том случае, если партия считает своей возрастной аудиторией маргинальную молодежь.

«По крайней мере, это интереснее, чем то, что делает большинство партий других в социальных сетях. Это более соответствует современности и стилистике ТикТока. За Жириновского вообще долгое время голосовали по мотивации „по приколу“. И в этом смысле игра тоже „по приколу“», — уверен Быстров.

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