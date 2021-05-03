Брюссель выразит Москве протест из-за российских санкций

https://static.news.ru/photo/d3b228bc-ac00-11eb-a572-96000091f725_660.jpg Владимир Чижов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова пригласили на встречу с генсеком Европейской службы внешних действий в связи с введением Россией контрсанкций против европейских чиновников. По словам официального представителя внешнеполитической службы союза Питера Стано, Чижову будет передан протест в связи с этим решением. Об этом сообщает РИА Новости.

Да, российский постпред был вызван, после полудня он будет принят главой внешнеполитической службы. Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с этим решением, — заявил Стано.

30 апреля российский МИД обнародовал список из восьми граждан стран — членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию России. Оказавшийся в чёрном списке глава Европарламента Давид Мария Сассоли на это заявил, что России не удастся заткнуть ЕС, и процитировал Льва Толстого. Он написал: «Нет величия там, где нет правды».

Позже глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал эти санкции «неприемлемыми и лишёнными смысла». Боррель заявил, что санкции не помешают евродепутатам «бороться за права человека, демократию и международные законы». Также он пригрозил продолжением борьбы с нарушениями прав человека путём введения новых мер против РФ.