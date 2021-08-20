«Бродячий цирк»: Киселёв оценил проекты Киева по возвращению Крыма

«Бродчим цирком» назвал проекты киевских властей по возвращению контроля над Крымом генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв в эфире телеканала «Россия 24».

Это бродячий цирк. Они варят cвою поганку, чтобы навредить и создать какие-то иллюзии у малосведущих людей. Это некая имитация чего-то...Это все иллюзорно, это все на бумаге, — заявил Киселёв.

Таким образом российский медиаменеджер прокомментировал подготовку к грядущему саммиту «Крымская платформа», который организует Украина. Мероприятие состоится 23 августа в Киеве. Там предполагается обсуждение «возвращения» контроля над Крымом. В МИД Украины анонсировали участие 44 стран и международных организаций.

Киселёв считает, что за данным проектом стоит британская разведка, а самой Украине Крым нужен только в качестве яблока раздора и политического инструмента.

Украинская элита не развивала Крым. Такое было впечатление, что они не верили, что Крым останется в составе Украины, а следовательно в Крым не нужно и инвестировать. Строили здесь себе дачки, обносили себя забором на Южном берегу Крыма, сидели внутри думали кто я, надолго ли это и не верили своему счастью, а о людях не заботились совершенно, — заявил Киселёв.

Там предполагается обсуждение «возвращения» контроля над Крымом. В МИД Украины анонсировали участие 44 стран и международных организаций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида» назвал «Крымскую платформу» «шабашем». По его словам, на саммите Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.