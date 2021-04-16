Британский посол в Москве покинула МИД РФ

https://static.news.ru/photo/75829678-9e9a-11eb-a145-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Британский посол в России Дебора Броннерт покинула здание Министерства иностранных дел РФ. Ранее в пятницу, 16 апреля, она прибыла во внешнеполитическое ведомство с запланированным визитом.

Накануне российского посла Андрея Келина вызвали в МИД Британии в связи с «враждебной деятельностью» России. В Форин-офисе с ним обсудили приписываемый Москве взлом SolarWinds, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооружённых сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма.

В пятницу в российский МИД была вызвана Дебора Броннерт. Посол провела в ведомстве около часа. После выхода из МИД РФ Броннерт отказалась от общения с журналистами, пишут «Известия».

Представителя российской дипмиссии в четверг вызывали не только в Великобритании, но и в Польше. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вызов послов, назвала это цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций США, передавал NEWS.ru.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ об очередных санкциях против России. Америка, согласно документу, выслала десять российских дипломатов, признала СВР виновной в кибератаке через SolarWinds, ввела санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы президента в Штатах, а также в отношении пяти физических лиц и трёх компаний по Крыму и руководителей управлений ФСБ и СК по полуострову.