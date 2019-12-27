Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что Россия энергичная, увлекательная и тёплая страна.
Об этом он сообщил в интервью, опубликованном в
Бристоу, который покинет свой пост в январе 2020 года, посоветовал всем, кто приезжает в Россию, совершить прогулку по Бульварному кольцу. Он заявил, что будет скучать по стране и её жителям,
Здесь я познакомился с прекрасными друзьями и коллегами, — сказал дипломат.
Как ранее писал NEWS.ru, посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заявил, что находится в России, потому что ему нравится эта страна.
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