https://static.news.ru/photo/26430612-28a1-11ea-8846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что Россия энергичная, увлекательная и тёплая страна.

Об этом он сообщил в интервью, опубликованном в Facebook британской дипмиссии. По его словам, наиболее сильное впечатление на него произвела прошлогодняя поездка на Камчатку.

Бристоу, который покинет свой пост в январе 2020 года, посоветовал всем, кто приезжает в Россию, совершить прогулку по Бульварному кольцу. Он заявил, что будет скучать по стране и её жителям, передаёт Lenta.ru.

Здесь я познакомился с прекрасными друзьями и коллегами, — сказал дипломат.

Как ранее писал NEWS.ru, посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заявил, что находится в России, потому что ему нравится эта страна.