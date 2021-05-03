Британский МИД допустил улучшение отношений с Москвой

https://static.news.ru/photo/05adb6b0-ac51-11eb-9239-96000091f725_660.jpg Доминик Рааб Фото: Martyn Wheatley/Parsons Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что будущие взаимоотношения стран НАТО и Лондона с Москвой будут зависеть от поведения России. Об этом сообщает РИА Новости.

Двери для позитивных отношений и дипломатии всегда открыты для нас. Я считаю, это нечто общее для стран НАТО, но Москва должна изменить поведение, — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что говорит о ситуации на границе с Украиной, кибератаках и дезинформации, а также использовании химического оружия, в том числе якобы на территории России.

Возможность для лучших отношений с Россией есть, мы бы это поприветствовали, но зависит от изменения поведения [РФ], — сказал Рааб.

Ранее стало известно, что власти Великобритании хотят убедить других членов «Большой семёрки» (G7) в необходимости создать механизмы борьбы с «российской пропагандой» и дезинформацией. Об этом рассказал Доминик Рааб. Он сообщил, что представители G7 рассмотрят возможность разработки системы, которая позволит быстро реагировать на якобы распространяемые РФ фейки.