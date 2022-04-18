Британский контр-адмирал Крис Перри призвал Украину перестать выдвигать России невыполнимые требования о возвращении Крыма и сесть за стол переговоров. По его мнению, многие жители полуострова были рады вновь оказаться частью Российской Федерации, пишет «ПолитРоссия».

Я думаю, что мы должны признать, что Украина никогда не получит Крым обратно. Многие люди скептически отнеслись к референдуму, но на самом деле я считаю, что довольно много людей в Крыму хотели быть частью России, — высказался Перри.

Он заявил, что на месте Украины попытался бы начать переговоры с Россией, вместо того чтобы требовать от РФ заведомо невыполнимых условий.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. В поддержку этого решения проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Киев продолжает считать полуостров своей территорией.

Ранее кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что Крым воссоединился с Россией в соответствии с итогами референдума. Об этом политик рассказала, отвечая на вопрос о принадлежности полуострова.