Британское издание The Daily Mail назвало председателя Совфеда Валентину Матвиенко «бывшей советской космонавткой». Газета перепутала её с депутатом Валентиной Терешковой.
The Daily Mail отвело первой женщине-космонавту Терешковой одну из главных ролей в тексте про обнуление президентских сроков Владимира Путина, отметив её как автора законодательной инициативы. При этом фотографию «космонавтки, которая назвала поправки одним из важнейших решений в истории России» авторы подписали фамилией Матвиенко.
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Как писал NEWS.ru, в день рассмотрения поправок в Конституцию во втором чтении Терешкова «с голоса» предложила не учитывать предыдущие сроки Путина после обновления Основного закона.
Документ принят, утверждён 14 марта и окончательно вступит в силу после всероссийского голосования 22 апреля, если наберёт более 50% голосов россиян. Новая норма позволит Путину участвовать в пятых выборах главы государства.
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