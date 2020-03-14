https://static.news.ru/photo/993c3ba4-65f3-11ea-96e1-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британское издание The Daily Mail назвало председателя Совфеда Валентину Матвиенко «бывшей советской космонавткой». Газета перепутала её с депутатом Валентиной Терешковой.

The Daily Mail отвело первой женщине-космонавту Терешковой одну из главных ролей в тексте про обнуление президентских сроков Владимира Путина, отметив её как автора законодательной инициативы. При этом фотографию «космонавтки, которая назвала поправки одним из важнейших решений в истории России» авторы подписали фамилией Матвиенко.

Материал появился 11 марта, но до сих пор не исправлен.

Как писал NEWS.ru, в день рассмотрения поправок в Конституцию во втором чтении Терешкова «с голоса» предложила не учитывать предыдущие сроки Путина после обновления Основного закона.

Документ принят, утверждён 14 марта и окончательно вступит в силу после всероссийского голосования 22 апреля, если наберёт более 50% голосов россиян. Новая норма позволит Путину участвовать в пятых выборах главы государства.