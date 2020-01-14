https://static.news.ru/photo/f4e70a7c-36d9-11ea-ab57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walter G. Allgöwer/imageBROKER.com/Global Look Press

Агентство получало деньги от британского МИДа за публикацию антисоветских материалов в годы холодной войны с СССР. Об этом со ссылкой на рассекреченные документы Форин-офиса сообщает Би-би-си.

В частности, выплаты агентство получало за обнародование сообщений, соответствующих интересам Британии. Это было необходимо для идеологического противостояния с СССР и другими странами. В 1969 году даже было создано специальное подразделение, предназначенное для работы на Ближнем Востоке.

Целью совместной работы было снижение влияния на Ближнем Востоке «враждебных информагентств», которые подают информацию «предвзято». К ним британский МИД причислил советское ТАСС и французское AFP. В обмен на это власти пообещали Reuters государственную субсидию, передаёт РБК. Согласно договорённостям, агентство за четыре года должно было получить £350 тыс.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению аналитиков IT-компаний, в 2020 году начнётся холодная война. Основное противостояние будет проходить в Интернете. Кибератаки будут всё чаще использоваться в качестве косвенных конфликтов между небольшими странами.