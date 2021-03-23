Британия намерена заставить РФ «ощутить реальные последствия» её действий

https://static.news.ru/photo/cdfed4f2-8c2e-11eb-a24f-96000091f725_660.jpg Доминик Рааб Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призовёт союзников по НАТО заставить Россию «ощутить реальные последствия» её «враждебной деятельности». Это случится на министерской встрече Альянса по России 24 марта в Брюсселе.

Рааб намерен в деталях рассказать союзникам о «российской угрозе». По его мнению, Москва якобы угрожает демократиям и открытым обществам по всему миру, используя новые и разрушительные технологии, сообщает РИА Новости.

Речь идёт в том числе и о разработке Россией новых суперсовременных ракетных систем, способных уходить от обычных средств ПВО, и о поддерживаемых государством кибератаках, которые таргетируют важные базы данных, используются для вмешательства в выборы или для распространения дезинформации о коронавирусе, — пояснили в британском МИД.

В Лондоне назвали НАТО «сильной военной защитой от угроз, исходящих от России», и «политическим бастионом против дестабилизирующей деятельности Москвы».

Рааб также намерен поддержать политику НАТО, позволяющую принять в Альянс страны, «сталкивающиеся с российской агрессией». Речь идёт об Украине и Грузии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия находится в числе современных вызовов, которые представляют опасность для НАТО. Соответствующее решение принял Совет Альянса на уровне глав МИД по итогам первого дня работы. Члены НАТО решили укрепить возможности сдерживания и обороны, потенциал и устойчивость организации.