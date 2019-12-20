Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией. При этом сейчас у Москвы и Лондона «огромные проблемы», отметил он.
По его словам, английское правительство хотело бы увеличить торговлю между двумя странами. Также политик изъявил желание лучше взаимодействовать в коммерческих вопросах,
Я такой же, как и многие люди в Западной Европе, которые всегда надеются, что у нас будут лучшие отношения с Россией. Мы всегда надеемся, — подчеркнул он.
Глава кабмина рассказал, что среди основных проблем взаимодействия — инцидент в Солсбери.
Мы хотим иметь больше торговли, но это всегда так разочаровывает, поскольку у нас ужасные проблемы, — добавил он.
Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что президент Соединённых Штатов прислал короткое письмо в ведомство. Американский лидер заявил о готовности искать решение проблем в двусторонних отношениях.
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