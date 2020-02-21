https://static.news.ru/photo/bdb8713c-54b9-11ea-a75d-fa163e074e61_660.jpg Антон Бредихин Фото: Антон Бредихин/vk.com

Спасти союз России и Украины и вернуть им былую дружбу можно только при полной смене власти в Киеве. При этом занять высшие руководящие посты должны люди из ДНР и ЛНР или крымчане. Об этом заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз», политолог Антон Бредихин, комментируя интервью президента Владимира Путина, в котором он назвал причины «растаскивания» двух государств.

Глава страны считает, что крепкий союз Москвы и Киева позволил бы Европе и всему миру получить глобального и мощного конкурента. По мнению Путина, отношения двух стран осложняют те, кому этот союз невыгоден.

Вернуть сотрудничество и дружбу время не поможет, предполагает Бредихин. Для этого необходимо действовать жёстко и конкретно. Эксперт уверен, что руководить Украиной должны граждане Донбасса или даже россияне, отметил политолог в интервью «ПолитРоссии».

К власти на Украине должны прийти граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или даже граждане Российской Федерации — жители Крыма, многие из которых по-прежнему имеют украинские паспорта. За год им нужно будет запретить все то русофобское, что начал Порошенко и продолжает Зеленский, — сказал Бредихин.

Кроме того, из украинской политической жизни «нужно извлечь системы западных грантов, фондов и НКО». Бредихин уверен, что именно западные фонды и являются корнем зла на украинской земле. Именно они, по мнению Бредихина, и распространяют русофобские идеи в соседней стране.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России.