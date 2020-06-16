Бортников заявил о разгроме террористического подполья на Кавказе

https://static.news.ru/photo/50d5a3d0-afc9-11ea-99e2-fa163e074e61_660.jpg Александр Бортников Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российские правоохранительные органы полностью ликвидировали организованные подпольные бандитские формирования на Северном Кавказе, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

По словам высокопоставленного силовика, за последние десять лет ФСБ предотвратила 159 террористических актов и ещё более 500 «преступлений террористической направленности».

Нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья, — цитирует Бортникова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 16 июня в ингушском городе Назрани произошла перестрелка с участием не менее 15 человек. Погибли как минимум трое, включая сотрудника Росгвардии. В конце мая в Ингушетии прошла спецоперации по ликвидации группы боевиков, обстрелявших полицейских в городе Сунжа.

Активные боевые действия против боевиков и сепаратистов на Северном Кавказе начались в 1994 году с Первой чеченской войны и продолжались до середины нулевых, когда противники федеральных властей перешли к партизанской войне и терактам.