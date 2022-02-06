Боррель заявил о намерении избежать «болезненных» санкций против России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС надеется избежать введения против России «болезненных» санкций, хотя имеет для этого все инструменты. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном, передаёт РИА Новости.

Евросоюз имеет определённый набор инструментов в экономике, торговле и финансах, которые могут быть задействованы и будут иметь серьёзные последствия для российской экономики <...>. Когда мы говорим о санкциях, то речь идёт о персональных санкциях, торговле, секторальных экономических и финансовых санкциях, — заявил еврочиновник.

Глава дипломатии добавил, что при этом западные страны «никому не угрожают», а только лишь доводят до понимания последствия «определённых действий». Боррель пояснил, что это лишь часть «дипломатических переговоров», которые направлены на предупреждение «агрессии» против Украины.

Также глава дипломатии заявил, что считает нынешнюю сложившуюся ситуацию с безопасностью в Европе «самой сложной» со времён холодной войны, но при этом он верит в силу дипломатии.

Мы разделяем глубокую озабоченность по нарастанию рисков на украинско-российской границе. В моём понимании мы переживаем самые опасные времена после окончания холодной войны, но в то же время мы продолжаем считать, что остаётся шанс для дипломатии, — сказал Боррель.

Он добавил, что с Россией необходимо «продолжать диалог», а также призвал учитывать озабоченности друг друга, чтобы избежать худшего.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия выполняла свои обязательства по поставкам газа. Тем не менее, по мнению еврочиновника, нынешние сложности с энергоресурсами в Европе связаны с «кризисом отношений с Россией».