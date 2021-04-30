Боррель пожаловался на несправедливые санкции России против ЕС

«Неприемлемыми и лишёнными смысла» считает глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель санкции России против восьми граждан ЕС. Чиновникам из чёрного списка запретили посещать Россию.
Это решение, которое прямо нацелено на ЕС и его страны-члены, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований. Оно лишь подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений, — утверждает дипломат.
По его словам, в Европе осуждают Москву за введённые ограничительные меры, а также выражают солидарность политикам, попавшим под санкции РФ,
Боррель заявил, что санкции не помешают евродепутатам «бороться за права человека, демократию и международные законы». Также он пригрозил продолжением борьбы с нарушениями прав человека путём введения новых мер против РФ.
30 апреля российский МИД обнародовал список граждан стран — членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию России. Как писал, NEWS.ru, оказавшийся в чёрном списке глава Европарламента Давид Мария Сассоли сказал, что России не удастся заткнуть ЕС, и припомнил Льва Толстого.