Боррель пожаловался на несправедливые санкции России против ЕС

https://static.news.ru/photo/ac6a3896-aab9-11eb-9c22-96000091f725_660.jpg Фото: Nicolas Landemard/Global Look Press

«Неприемлемыми и лишёнными смысла» считает глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель санкции России против восьми граждан ЕС. Чиновникам из чёрного списка запретили посещать Россию.

Это решение, которое прямо нацелено на ЕС и его страны-члены, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований. Оно лишь подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений, — утверждает дипломат.

По его словам, в Европе осуждают Москву за введённые ограничительные меры, а также выражают солидарность политикам, попавшим под санкции РФ, пишет ТАСС.

Боррель заявил, что санкции не помешают евродепутатам «бороться за права человека, демократию и международные законы». Также он пригрозил продолжением борьбы с нарушениями прав человека путём введения новых мер против РФ.

30 апреля российский МИД обнародовал список граждан стран — членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию России. Как писал, NEWS.ru, оказавшийся в чёрном списке глава Европарламента Давид Мария Сассоли сказал, что России не удастся заткнуть ЕС, и припомнил Льва Толстого.