Боррель: единогласное решение по российскому газу не принято из-за Венгрии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель исключил возможность принятия решения на европейском уровне по российскому газу. По словам политика, запретить импорт «голубого топлива» не смогут из-за позиции Венгрии.

Единогласное решение не может быть принято, потому что есть одна страна, Венгрия, которая заявила, что наложит вето, — заявил политик в интервью радиостанции COPE.

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза должен был 5 апреля обсудить ограничительные меры на заседании. Ранее издание CNBS сообщало, что новый пакет санкций Запада может затронуть авиатопливо и продукцию из стали.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт призвала Евросоюз обсудить эмбарго на российский газ. Как пояснила политик, такое предложение вызвано сообщениями о жертвах в украинском городе Буче. В Минобороны РФ эти публикации назвали провокацией.

В то же время, глава Минфина ФРГ заявил, что санкции в отношении газа из РФ навредят больше Евросоюзу, чем Москве. По мнению политика, отказ от российского «голубого топлива» и других ресурсов спровоцирует дефицит и цены в мире «драматично вырастут».