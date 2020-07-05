Бородай заявил о скором вхождении Донбасса в состав РФ

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Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны Турции. Об этом заявил сенатор от Крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Нас не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции. Нам их признание не требуется и особо не волнует. Крымчан не интересует признание других стран. Самое главное, что Крым стал неотъемлемой...