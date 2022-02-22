Бородай заявил, что в ситуации с ЛНР и ДНР «всё ещё только начинается»

В ситуации с признанием Россией Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) «всё ещё только начинается», заявил NEWS.ru депутат Госдумы и экс-премьер ДНР Александр Бородай. Парламентарий подчеркнул, что решение Москвы — «это большое выигранное сражение в той войне, которая ещё не закончена».

Пока что произошёл очень важный шаг для нас — русских патриотов, добровольцев — это большое выигранное сражение в той войне, которая ещё пока не закончена. Войну ещё предстоит выиграть, всё ещё только начинается, пока произошло признание ЛНР и ДНР, сегодня Госдума, я уверен, ратифицирует это, — рассказал спикер.

Отвечая на вопрос о вероятном признании ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей Бородай подчеркнул, что в этом случае «должен будет произойти процесс деоккупации республики, возможно с применением силы», так как часть регионов контролируется киевскими властями.

Должен будет произойти процесс деоккупации республик, да, возможно, с применением силы. Я знаю, что в Артёмовске — в штабе противника — уже сжигают документы. Что ж, хорошо. <...> Планы силовых структур Донбасса я вам раскрывать не буду, — подытожил Бородай.

Первыми авторами инициативы обращения к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР были депутаты от КПРФ. Они внесли соответствующий законопроект в Госдуму 19 января.

Накануне Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе. Вопрос о ратификации соглашений планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 22 февраля.

Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ЛНР и ДНР заключаются на 10 лет. Они дают право на совместную оборону. В тексте договоров также указано, что Россия и республики могут использовать военную инфраструктуру, строить военные базы на территориях друг друга. В случае опасений одной из сторон в целях совместной обороны Москва, Луганск и Донецк будут проводить консультации.