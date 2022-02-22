Бородай: Дудь — «выразитель истерики либерального сообщества»

Блогер Юрий Дудь является «выразителем истерики либерального сообщества с очень неумной, убогой аргументацией», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Так он прокомментировал пост журналиста, в котором тот сравнил уровень жизни в Норвегии и России, а также поделился своим мнением об отношениях Украины и РФ. Парламентарий удивился, почему «такие фигляры становятся лидерами общественного мнения».

Дудь — выражение истерики либерального сообщества с очень неумной, убогой аргументацией. Это крайне неинтересно — разбирать Дудя. Я не понимаю, почему всякие фигляры становятся лидерами общественного мнения, он компетентный специалист в каких-то вопросах? Почему мнение дворника никого не интересует, а мнение Дудя — да, и очень многих. Он отстаивает ту позицию, благодаря которой имеет коммерческий успех, — рассказал Бородай.

Депутат также негативно отнёсся к идее Дудя посетить ДНР и ЛНР, отвечая на соответствующий вопрос. Эксперт считает, что блогер «ничего не поймёт, так как понимать и не хочет».

Боюсь, эта поездка может закончиться не так радужно. Вряд ли он (Дудь. — NEWS.ru) захочет это делать, я ему не советую, — отметил Бородай.

Дудь ранее опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором выступил против военного конфликта между Россией и Украиной. Он заявил, что вырос в РФ, это его родина, но он также поддерживает в эти дни Украину — родину родных и друзей. Дудь подчеркнул, что «с нежностью и любовью носит триколор на предплечье».

Телеведущий Владимир Познер в разговоре с NEWS.ru не исключил начала полномасштабной войны на фоне обострения отношений Украины и России, в том числе между обеими странами. Журналист подчеркнул, что «ситуация только ухудшается, напряжение не уменьшается».