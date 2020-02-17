Вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным дал обещание, что за три месяца он полностью погрузится в проблемы ТЭК (Топливно-энергетический комплекс).
Я сейчас активно погружаюсь в проблемы Топливно-энергетического комплекса, — отметил политик.
По его словам, он собирается посещать ключевые объекты ТЭК, чтобы быстрее вникнуть в эту сферу, говорится на сайте Кремля.
Как писал NEWS.ru, энергорынок РФ потратит 1,5–1,6 триллиона рублей на поддержку «зелёной» энергетики — для освоения возобновляемых источников энергии — до конца программы в 2024 году, при этом уже израсходовал около 44 миллиардов рублей с начала действия программы в 2014 году.
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