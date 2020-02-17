https://static.news.ru/photo/eb8d1240-5183-11ea-b416-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Юрий Борисов Фото: kremlin.ru

Вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным дал обещание, что за три месяца он полностью погрузится в проблемы ТЭК (Топливно-энергетический комплекс).

Я сейчас активно погружаюсь в проблемы Топливно-энергетического комплекса, — отметил политик.

По его словам, он собирается посещать ключевые объекты ТЭК, чтобы быстрее вникнуть в эту сферу, говорится на сайте Кремля.

Как писал NEWS.ru, энергорынок РФ потратит 1,5–1,6 триллиона рублей на поддержку «зелёной» энергетики — для освоения возобновляемых источников энергии — до конца программы в 2024 году, при этом уже израсходовал около 44 миллиардов рублей с начала действия программы в 2014 году.