Борис Беляков стал пресс-секретарём Мишустина

https://static.news.ru/photo/68172a90-afd4-11ea-a0c4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Бориса Белякова своим пресс-секретарём и директором Департамента пресс-службы и референтуры.

Другим распоряжением от должности директора Департамента референтуры освобождена Марина Волкова. Само ведомство было устранено, а его функции получил новый департамент пресс-службы и референтуры.

В отставку также отправлен руководитель Департамента организационно-технического обеспечения деятельности правительства Игорь Смирнов. От должности освобождён и директор Административного департамента правительства Сергей Проценко.

Как рассказал ТАСС источник в правительстве, целью преобразований является усиление профильных направлений и повышение эффективности работы. Кроме того, проведено перераспределение штатной численности ряда других структурных подразделений. Реформированы Департамент делопроизводства и Департамент организационно-технического обеспечения деятельности правительства. Таким образом, количество департаментов в аппарате правительства сократилось с 23 до 22. Число сотрудников, обеспечивающих информационное сопровождение премьер-министра и написание текстов выступлений, уменьшилось на 20%.

Ранее NEWS.ru писал, что Екатерина Толстикова назначена на пост заместителя министра просвещения России. Соответствующее распоряжение 10 июня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сообщение об этом появилось на сайте министерства.