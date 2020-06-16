Борис Беляков стал пресс-секретарём Мишустина

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Бориса Белякова своим пресс-секретарём и директором Департамента пресс-службы и референтуры.
Другим распоряжением от должности директора Департамента референтуры освобождена Марина Волкова. Само ведомство было устранено, а его функции получил новый департамент пресс-службы и референтуры.
В отставку также отправлен руководитель Департамента организационно-технического обеспечения деятельности правительства Игорь Смирнов. От должности освобождён и директор Административного департамента правительства Сергей Проценко.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Екатерина Толстикова назначена на пост заместителя министра просвещения России. Соответствующее распоряжение 10 июня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сообщение об этом появилось на сайте министерства.
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