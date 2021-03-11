Борец Александр Карелин рассудит борьбу на праймериз

Среди многочисленных неофициальных примет начала настоящей предвыборной гонки не последнее место занимают традиционно проводимые «Единой Россией» праймериз, которые фактически во многом стали партийной визитной карточкой.

К новшествам этого предвыборного цикла можно отнести выход на первый план мощной во всех отношениях фигуры многократного чемпиона мира и Олимпийских игр Александра Карелина, неизменного члена фракции в Госдуме с 2000 года, которого с полным правом относят к историческим для единороссов отцам-основателям самой партии. Именно Карелин возглавил федеральный оргкомитет праймериз, которые обещают быть непростыми.

er.ru

Действительно, осенью 1999 года буквально на ходу создавалось межрегиональное движение «Единство», которое было призвано на короткой предвыборной дистанции закрыть дорогу к власти, а значит, к кардинальным переделам, группе Лужкова — Примакова. Техническую сторону вопроса взял на себя Борис Березовский, который в срочном порядке объезжал губернаторов, не присоединившихся к блоку «Отечество — Вся Россия». В противовес старой бюрократии новое движение сгруппировалось вокруг молодого премьер-министра Владимира Путина, на которого были возложены обязанности президента.

Тогда же была создана первая «тройка» федерального списка движения, которая идеально соответствовала настроениям той эпохи, что царили в стране. В неё вошли главный спасатель Сергей Шойгу, Александр Карелин и генерал-лейтенант милиции Александр Гуров, прославившийся статьёй «Лев прыгнул» об организованной преступности, которой у нас как бы не было. Собственно, вся предвыборная кампания «Единства» и строится вокруг простых понятий, связанных с этими личностями: Россию надо защитить и спасти.

Нынешняя востребованность Карелина, теперь сенатора, в новой роли явно неслучайна. Фактически личность чемпиона должна лишний раз подчеркнуть прозрачность и справедливость начинающегося процесса предварительного отбора кандидатов, прежде всего для одномандатных округов. И Карелин выступает дополнительным гарантом здоровой конкуренции идей, репутаций, личностных заслуг перед обществом и партией. Тем более что среди претендентов новой волны, без сомнения, будут и врачи, месяцами работавшие в «красной зоне», и волонтёры, поддержавшие людей в самые напряжённые моменты первой пандемийной волны. Недаром в партии власти говорят об обновлении фракции в Госдуме как минимум на 50%. Нужны новые лица, и для оценки их потенциала востребован один из основателей партии.

Александр Карелин council.gov.ru

«Единая Россия» ставит своей целью сохранение контроля над парламентом таким образом, чтобы не было сомнений в честности и открытости будущего трёхдневного голосования. А значит, и причин для общественного недовольства. Как это было, например, в 2011 году с выступлениями граждан на Болотной площади.

А уж партийный съезд, который должен пройти в мае-июне, окончательно определится и с федеральным, и с региональными списками кандидатов-единороссов. А Карелин, надо полагать, подведёт итоги праймериз, которые пройдут по новым правилам: в них смогут принять участие все желающие. Причём приоритет будет отдан голосованию через портал «Госуслуги», что также обеспечит дополнительную прозрачность и отсутствие разного рода местечковых сговоров. Правда, есть политик, который явно не нуждается в праймериз. Вот только действительно ли Владимир Путин возглавит федеральный список «Единой России», станет ясно в последний день съезда.