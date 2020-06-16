Недостоверная информация о голосовании по поправкам в Конституцию России чаще всего распространяется через социальные сети и мессенджеры. Не редкость, когда информация всплывает в тех же группах, где публиковались в свое время всевозможные фейки и страшилки по коронавирусу. В этой связи РОЦИТ постоянно фиксирует обращение населения, которые связаны с возникновением ложных данных. Заметнее всего активность проявляется во «ВКонтакте».

В качестве примера можно привести вбросы, что во время электронного голосования тайна процедуры не будет обеспечена. Также популярны фейки о скупке сим-карт сотовых операторов. Это делается якобы для того, чтобы использовать их для фальсификации во время электронного голосования

В этой связи специалисты РОЦИТ просят граждан соблюдать максимальную бдительность и с осторожностью реагировать на распространяемую в соцсетях информацию.

Электронное голосование является в определённой степени «шагом вперёд» в демократической политической системе, и некоторые специалисты рассматривают его как главный шаг на пути к прямой демократии. Мы наблюдаем внедрение цифровой реальности в систему принятия политических решений в части народного волеизъявления. Урван Парфентьев ведущий аналитик РОЦИТ ведущий аналитик РОЦИТ

Сергей Булкин/NEWS.ru

Так, одной из отличительных характеристик электронных коммуникаций является то, что действия оператора нельзя спрятать, почти всегда удается «наследить». Поэтому-то и снижается возможность фальсификации, особенно это заметно, если система многоуровневая, а её операторы — структуры, не связанные друг с другом. В этой связи даже в случае удаления голосов или изменения таблиц с результатами по логам можно отследить, кто и когда пытался вмешаться в процесс. Получается, что электронная фальсификация намного более сложная, чем при голосовании по старинке по бюллетеням.

По словам Парфентьева, сделать так, чтобы операторы подсчёта голосов не смогли видеть, кто конкретно проголосовал, на самом деле не очень сложно. Эти тонкости и хитрости известны давно.

При этом эксперт уверен, что «накрутка» голосов при помощи скупленных сим-карт представляется маловероятной.

Дело не только в том, что симки персонифицированы, а конкретно в предусмотренной в проекте авторизации пользователя посредством ЕСИА — проще говоря, «Госуслуг», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что любые действия требуют подтверждения, в том числе и по СМС, поэтому использовать закупленные сим-карты для левого голосования не получится.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем конспирологические теории имеют место, однако в большинстве случаев они упираются в невозможность выполнения подобных сценариев. Основное препятствие — массовость числа участников электронного действа. На онлайн-голосование в Москве заявки подали свыше 685 тысяч человек, что автоматически отправляет такого рода домыслы в сферу неприменимой на практике фантастики.

Поэтому опасения, скажем, в части «тотальных репрессий» в отношении проголосовавших против попросту физически нереализуемы.