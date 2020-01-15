https://static.news.ru/photo/b3c5454a-37c9-11ea-ba0b-fa163e074e61_660.jpg Георгий Боос Фото: bl-g.ru

Глава ФНС Михаил Мишустин, предложенный президентом страны Владимиром Путиным на пост председателя правительства, смог добиться того, что российская налоговая служба была признана самой действующей в мире. Об этом NEWS.ru сообщил бывший руководитель Государственной налоговой службы РФ и экс-губернатор Калининградской области Георгий Боос.

О предложении Владимира Путина Михаилу Мишустину не знал, не ожидал этого. Считаю Михаила Мишустина нестандартным чиновников. Он пришёл на государственную службу из бизнеса, как и я. Как человек из бизнеса изначально заряжен на результат. Российская налоговая служба признана самой действующей в мире, это, безусловно, заслуга Мишустина. Он — сильный руководитель, сумевший выстроить лучшую в мире систему администрирования налогов, — отметил Боос.

По его словам, сейчас в России ощущается кризис власти, об этом в послании Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин, отмечая, что не все поставленные перед кабмином задачи были решены.

И в такое время кандидатура Мишустина на должность премьера — хороший вариант. У него есть личный, человеческий и профессиональный потенциал для того, чтобы справиться с поставленными задачами и доказать свою эффективность, — подчеркнул Боос.

Вместе с тем экс-руководитель Государственной налоговой службы не взялся предположить, какой будет конфигурация будущего правительства и какие назначения могут последовать в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Президент России Владимир Путин предложил назначить на должность премьер-министра главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства провёл рабочую встречу с Мишустиным и заручился его согласием на назначение. Путин внёс кандидатуру главы ФНС на рассмотрение в Государственную думу РФ.