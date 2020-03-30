Предприниматель Григорий Берёзкин, известный ещё и как медиа-магнат, постепенно расстаётся со своими изданиями. Причин для такого перераспределения влияния в сфере масс-медиа может быть множество. Осознание нерентабельности затрат, переключение на иные сферы деятельности или усиленная просьба представителей власти. То самое предложение, от которого нельзя отказываться. Так или иначе, но, по имеющимся сведениям, бесплатная газета «Метро» переходит под контроль столичной мэрии. В принципе, внешне всё выглядит логично. Газета распространяется в московской подземке. Тем более, что у этого изначально шведского издания — весьма извилистая судьба.

Бесплатная газета подземки, издающаяся по лицензии шведской компании Metro international, в конце 90-х входила в мини-холдинг, контролировавшийся близким к столичной власти концерном «Система» Владимира Евтушенкова. Наряду с ещё тогда популярной «Литературной газетой». Вот только ни сам Евтушенков, ни Юрий Лужков в действенность таких изданий не верили и значительных денег на поддержание и развитие, несмотря на настойчивые просьбы редакторов, не давали. Хотя на их слёзные письма тот же мэр всегда накладывал благожелательные резолюции. Но, видимо, ручкой не того цвета. В результате газета «Метро» стала переходить из рук в руки. И вот, наконец, в силу, видимо, округлости Земли опять вернулась к столичному градоначальнику.

Впрочем, нынешняя «бумажная» покупка мэрии лишний раз подтвердила давно обозначившуюся тенденцию: несмотря на бесконечные уверения в неизбежном умирании печатной прессы, группы влияния продолжают концентрировать в своих руках тиражные газеты, которые сохраняют информационное и интеллектуальное присутствие в разных общественных стратах. Начавшийся период политических реформ только ускорил этот процесс. Как стало известно, деловые «Ведомости» становятся зоной влияния Игоря Сечина. Новый человек, которого связывают с братьями Ковальчуками, приходит в руководство «Газпром-медиа». И вот Сергей Собянин в свою медиа-коллекцию, к «Вечерней Москве» и «Аргументам и фактам», добавил «Метро». Такая вот медийная империя столичных властей.

Понятно, что новое приобретение будет расценено в качестве лишнего доказательства подготовки Сергеем Семёновичем информационного обеспечения своей дальнейшей политической карьеры на пути, например, в премьеры. Тем более, мэрии столицы приписывают неафишируемое финансирование либерального сайта «Медуза» и ряда Telegram-каналов, с которыми-де работает команда вице-мэра Натальи Сергуниной. В то же время появился инсайд о том, что рекламный бюджет собираются выделять непосредственно под раскрутку давней соратницы мэра Анастасии Раковой, которая, мол, при очередной перекройке федерального правительства может претендовать, например, на пост социального вице-премьера. И, видимо, такие разговоры ведутся неспроста, поскольку именно Ракова выступает глашатаем новых мер, принимаемых в столице против распространения эпидемии, и в некотором смысле их сейчас олицетворяет. А такие меры уже рекомендовано распространить на всю страну. Так что, новые подконтрольные столичному правительству СМИ получат правильные и долгоиграющие вводные.

Словом, все чётче прослеживается связь концентрируемых средств массовой информации и определённых групп политического влияния. Причём речь идёт об околовластных структурах, имеющих свои специфические интересы. Особенно в обстановке неопределённости трансфера власти и реформирования государственных институтов. А, значит, неизбежности разного рода кадровых перемещений. Кстати, у того же Григория Берёзкина в активе остаётся ещё «Комсомольская правда». Понятно, что и у неё могут появиться также новые владельцы. Вопрос в том, кто это будет. Например, Аркадий Ротенберг или Сергей Чемезов, который вроде бы всё активнее внедряется в «Новую газету».