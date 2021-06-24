«Большой брат»: Захарова потроллила США за отговорки про британский эсминец

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания пресс-службы Белого дома и Пентагона на тему грубого нарушения британским эсминцем морской границы России в районе Крыма. Своё мнение она выразила в Telegram.

Ранее Пентагон рекомендовал прессе адресовать вопросы по инциденту с участием британского «прогулочного» эсминца к властям Великобритании.

А что так? Он всё-таки находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США. Американские эксперты отмечают, что в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины, — подчеркнула Захарова.

Она предположила, что в таких условиях руководство США не могло не знать о «мирном проходе» британского эсминца. Она уверена, что Великобритания всё согласовывала с «большим братом».

Ранее британский журналист Джонатан Бил поделился видео с борта британского эсминца Defender, который накануне грубо вторгся в территориальные воды России в районе Крыма.