Песков обвинил американские СМИ в публикации фейков об Украине

В американской прессе в последнее время появилось большое количество провокационных и лживых материалов о ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Он подчеркнул, что таким публикациям не стоит доверять.

Американские СМИ в последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искажённой и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг неё. Это становится очевидно уже практически для всех, поэтому к этим публикациям нужно соответствующим образом относиться, — сказал Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что эскалация вокруг Украины не находится на экстраординарном уровне. По его словам, несмотря на увеличение числа военных, реальный уровень напряжённости не соответствует тому, как пытаются это преподнести СМИ. Зеленский также подчеркнул, что стране «не нужна паника».

Издание Bild было одним из первых сообщивших о якобы готовящемся вторжении на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

После этого на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.