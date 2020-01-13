https://static.news.ru/photo/3b5ccb14-35f3-11ea-9fe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Свыше половины российских парламентариев (227 депутатов Госдумы из 450) имеют мало шансов переизбраться в 2021 году, утверждается в отчёте «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» политологов Дмитрия Гусева и Алексея Мартынова. По их мнению, почти у 30% народных избранников средние возможности сохранить своё кресло в ГД. Высока вероятность остаться в нижней палате только у пятой части нынешних депутатов.

По мнению экспертов, самая масштабная ротация ожидает «Справедливую Россию». Состав может обновиться на 61%. Показатели по КПРФ — 53,48%, ЛДПР — 52,5%, «Единой России» — 46,04%, пишет Znak.

Сам рейтинг служит для того, чтобы депутаты в рабочем режиме могли оценить свою работу, сделать выводы, исправить ситуацию. Однако есть депутаты, которые были и есть на последних строчках рейтинга, и, да, складывается ощущение, что будто бы эти люди 3,5 года не делали ничего, — заявил Гусев.

«Коэффициент полезности депутатов Госдумы» составляют в восьмой раз. Политологи подготовили документ на основе четырёх показателей: возможностей политика мобилизовать сторонников, законотворческой активности, количества упоминаний в СМИ, индекса деятельности в регионе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект, предполагающий освобождение от уплаты НДФЛ россиян, чей доход ниже двух МРОТ, разработали в ЛДПР. Авторами проекта являются глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Алексей Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин. Пресс-служба Нилова сообщила, что документ уже направлен председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Депутаты полагают, что такая мера даст толчок экономическому росту за счёт увеличения покупательской способности освобождённых от налога на доходы физических лиц.