Reuters: Страны G7 призвали Россию к деэскалации ситуации на Украине

Страны, входящие в G7, призвали Россию к деэскалации ситуации на Украине, сообщает Reuters. Во время встречи министров иностранных дел стран «Большой семёрки», проходящей в Ливерпуле 11-12 декабря, был одобрен проект заявления, в котором говорится, что вторжение на Украину будет иметь тяжёлые последствия для Москвы.

В документе подчёркивается, что страны G7 «единодушно осуждают» наращивание российских сил у украинской границы.

Россия не должна сомневаться в том, что военная агрессия против Украины будет иметь тяжёлые последствия, — говорится в проекте заявления.

Ранее помощник президента США по безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме не считают, что РФ может напасть на Украину, однако если Москва предпримет враждебные действия против Киева, Штаты расширят военную помощь Украине.

Салливан добавил , что в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена глава Белого дома пообещал в случае вторжения РФ на Украину ответить «решительными экономическими мерами» со стороны Соединённых Штатов и их союзников в Европе. При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов поддержать урегулирование в Донбассе в рамках минского процесса. По словам Салливана, Байден сказал Путину, что Россия и США способны преодолеть сложившуюся вокруг Украины напряжённость дипломатическим путём.

В свою очередь заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США активно взаимодействуют с Россией на всех уровнях, что позволяет призвать Москву решить проблему с Украиной дипломатическим путём.

По словам Нуланд, Вашингтон «интенсивно взаимодействует» с президентом Украины Владимиром Зеленским и правительством страны, помогая в укреплении обороны украинского государства. Замгоссекретаря заявила, что США и их союзники призывают Москву начать деэскалацию, отвести свои войска от границы и начать переговоры.

Политик уверяет, что готова поддержать возобновление Минских соглашений при условии, если договаривающиеся стороны будут это приветствовать. Нуланд также подчеркнула, что президент Джо Байден считает, что стабильные отношения между РФ и США отвечают интересам Вашингтона.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.