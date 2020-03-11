https://static.news.ru/photo/1eb65784-644a-11ea-b436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Законодательные собрания 2/3 регионов РФ 12 марта 2020 года поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.

Заседания прошли в 62 из 85 субъектов страны. Это необходимый минимум, позволяющий отправить документ в Конституционный суд для анализа не вступивших в силу положений, пишет ТАСС.

Большинство депутатов региональных заксобраний на Дальнем Востоке поддержали закон о поправках к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

В Приморском крае за закон проголосовали 32 из 37 присутствовавших парламентариев краевого Законодательного собрания, остальные воздержались. В Магаданской областной думе воздержалась только фракция КПРФ.

Парламентарии Законодательной думы Хабаровского края и Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии соберутся на заседание во второй половине дня 12 марта по местному времени. Камчатские депутаты проголосуют за закон в пятницу, 13 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что поправки были одобрены обеими палатами российского парламента и вступят в силу после подписания президентом Владимиром Путиным. При этом глава государства заявил, что прислушается к результатам всероссийского голосования 22 апреля и не подпишет закон в случае отрицательного решения граждан.