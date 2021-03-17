Болгары заняли сторону России по Крыму

https://static.news.ru/photo/d21081f8-8526-11eb-bf42-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Недавно глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Крым вошёл в состав России на законных основаниях — по итогу проведённого по международным нормам референдума, и никто, в том числе власти западных государств во главе с США, не сможет изменить эту реальность.

Болгарская газета «Факты» опубликовала об этом материал, и большинство читателей согласилось с точкой зрения дипломата.

Режет правду в глаза — Лавров, как всегда, говорит адекватно и по существу, — написал один из пользователей Сети.

Комментаторы вспомнили, что Крым вошёл в состав Украины из-за «украинского мужика» Никиты Хрущёва, который одной подписью просто подарил регион советской республике.

Россия ещё должна потребовать у Украины плату за аренду территории, — уверен другой комментатор.

Но самым идеальным вариантом, по мнению болгар, стало бы «присоединение Украины к России-матушке».

Крым вошёл в состав России в 2014 году, после проведённого на полуострове референдума. 16–18 марта этого года в регионе пройдут праздничные мероприятия по поводу этого события.

Ранее NEWS.ru писал, что болгары высказались о братстве с Россией. Один из пользователей написал, что «Болгария — член НАТО, следовательно, враг. Но болгары — трусы».