Болгары заняли сторону России по Крыму

Недавно глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Крым вошёл в состав России на законных основаниях — по итогу проведённого по международным нормам референдума, и никто, в том числе власти западных государств во главе с США, не сможет изменить эту реальность.
Болгарская газета «Факты»
Режет правду в глаза — Лавров, как всегда, говорит адекватно и по существу, — написал один из пользователей Сети.
Комментаторы вспомнили, что Крым вошёл в состав Украины из-за «украинского мужика» Никиты Хрущёва, который одной подписью просто подарил регион советской республике.
Россия ещё должна потребовать у Украины плату за аренду территории, — уверен другой комментатор.
Но самым идеальным вариантом, по мнению болгар, стало бы «присоединение Украины к России-матушке».
Крым вошёл в состав России в 2014 году, после проведённого на полуострове референдума. 16–18 марта этого года в регионе пройдут праздничные мероприятия по поводу этого события.
Ранее NEWS.ru писал, что болгары высказались о братстве с Россией. Один из пользователей написал, что «Болгария — член НАТО, следовательно, враг. Но болгары — трусы».